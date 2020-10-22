Вадим Бойченко – городской голова Мариуполя – получил позитивный тест на Covid-19, поэтому 22 октября ушел на самоизоляцию.

Он утверждает, что чувствует себя хорошо, более того – нет никаких симптомов.

– Но для соблюдения всех мер предосторожности пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн. Все службы города работают в штатном режиме, ситуация под контролем. Уверен, вскоре получу два негативных теста на коронавирус и вернусь к привычному ритму жизни, – рассказал мэр города.

Все заместители, контактировавшие с Бойченко, сдали тесты. Трое из них уже получили негативные результаты.

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Коронавирус у Литвина

Вчера, 21 октября, коронавирус обнаружили у украинского политика, бывшего главы Верховной Рады Владимира Литвина.

По его словам, заразился, когда помогал землякам в противодействии Covid-19.

И этот список нынешних и бывших чиновников, подхвативших опасный вирус, можно продолжать.

Источник: Маріупольська міськрада