Вадим Бойченко – міський голова Маріуполя – отримав позитивний тест на Covid-19, тому 22 жовтня пішов на самоізоляцію.

Він стверджує, що почувається добре, більш того – немає жодних симптомів.

– Але для дотримання всіх запобіжних заходів пішов на самоізоляцію. Проводжу робочі наради онлайн. Всі служби міста працюють в штатному режимі, ситуація під контролем. Упевнений, незабаром отримаю два негативних тести на коронавірус і повернуся до звичного ритму життя, – розповів мер міста.

Всі заступники, які контактували з Бойченком, здали тести. Троє з них уже отримали негативні результати.

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Коронавірус у Литвина

Вчора, 21 жовтня, коронавірус виявили в українського політика, колишнього очільника Верховної Ради Володимира Литвина.

За його словами, заразився, коли допомагав землякам у протидії Covid-19.

І цей список нинішніх та колишніх посадовців, які підхопили небезпечний вірус, можна продовжити.

Джерело: Маріупольська міськрада