Киевские полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни.

На инцидент также отреагировал министр культуры Александр Ткаченко и уже обсудил ситуацию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым

— Попросил взять расследование инцидента под личный контроль. Также акцентировал необходимость усилить охрану мест, связанных с революцией Достоинства, чтобы не допустить такого в будущем! — написал глава министерства.

Также Ткаченко отметил, что тот, кто за этим стоит, заслуживает высшей меры наказания.

Вандализм на Аллее Героев Небесной Сотни

В Киеве хулиган справлял нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале одного из информационных порталов.

На место происшествия прибыла следственная группа, которая опросила возможных свидетелей происшествия.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга призвал хулигана самостоятельно сдаться.

Источник: Александр Ткаченко