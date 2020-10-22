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Факти / Україна / Суспільство

Ткаченко ініціює посилення охорони місць, пов’язаних з Революцією Гідності

Київські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні.

На інцидент також відреагував міністр культури Олександр Ткаченко та вже обговорив ситуацію з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим

– Попросив взяти розслідування інциденту під особистий контроль. Також акцентував на необхідності посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності, аби не допустити такого у майбутньому! – написав очільник міністерства.

Також Ткаченко зазначив, що той, хто за цим стоїть, заслуговує на найвищу міру покарання.

Вандалізм на Алеї Героїв Небесної Сотні

У Києві хуліган справляв нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні. Відповідне відео з’явилося у Telegram-каналі одного з інформаційних порталів.

На місце події прибула слідча група, яка опитала можливих свідків події.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу закликав хулігана самостійно здатися.

Джерело: Олександр Ткаченко

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