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Факты / Украина

Тотального локдауна в Украине не будет — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строгого карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса не будет.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

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По его словам, тотального локдауну не произойдет, поскольку такие жесткие карантинные ограничения могут полностью остановить экономику.

Полную запись разговора Осень-2020: победы и вызовы можно будет увидеть на Youtube Факты ICTV и в ефире телеканала ICTV 22 октября, в 20.20.

 — Мы не можем увеличить количество врачей, мы увеличиваем через перепрофилирование, через интернов, через студентов, но мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему страну под больных коронавирусом. И это проблема.

Мы понимаем усталость, мы понимаем все эти проблемы, но носите, пожалуйста, маски. Не только для себя, а для врачей. Не могут в Украине появиться миллионы врачей, — отметил Зеленский.

Карантин в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов представил план действий в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. По этому плану эпидемиологической ситуации поделят на четыре уровня опасности.

При обнаружении ежесуточного прироста больных коронавирус в 11-15 тыс. случаев и загрузки коек на 85% в Украине введут карантинные ограничения красного уровня эпидемиологической опасности на всей территории страны.

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