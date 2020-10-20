В Украине введут ограничения красного уровня эпидемиологической опасности на всей территории страны в случае ежесуточного выявления 11-15 тыс. случаев Covid-19 и загрузки коек на 85%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время доклада в Верховной Раде 20 октября.

По его словам, Минздрав разработал соответствующий план нагрузки на систему здравоохранения, по которым предусматрены четыре уровня епидопасности.

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первый уровень — увеличение количества больных коронавирусом до 5-7 тыс. в сутки;

второй уровень — загруженность больниц около 70%, прирост 8-10 тыс. в сутки;

третий уровень — 11-15 тыс. больных в сутки, загруженность коек — не менее 85%;

загруженность коек — не менее 85%; четвертый уровень — около 20 тыс. случаев в сутки.

— При нагрузке первого уровня система здравоохранения может выдерживать. На втором уровне мы можем оказаться в ближайшее время. В этом случае мы увеличим количество коек до 52 тыс., начнем реализацию мероприятий, направленных на открытие временных госпиталей вне медучреждений, — отметил Степанов.

Кроме того, он добавил, что будет увеличено количество медработников во всех медучреждениях пациентов с коронавирусом — будут привлекать персонал других отделений и заключать с ними контракты. Усилится контроль за выполнением ограничительных мер во всех административно-территориальных единицах.

Глава Минздрава также добавил, что при третьем уровне эпидемиологической опасности будут дополнительно обеспечивать введение жестких карантинных ограничений в стране с использованием полного перечня ограничений красного уровня.

Начнется мобилизация всех медицинских работников. Будет организована работа ведомственных учреждений для гражданского населения и обеспечена работа полевых госпиталей.

По словам Максима Степанова, на четвертом уровне будут включаться протоколы медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.

Постановление о борьбе с коронавирусом

20 октября Верховная Рада приняла постановление О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

Этот проект предусматривает обеспечение бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения пациентов с Covid-19, бесплатное тестирование, увеличение мощностей лабораторий и перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.