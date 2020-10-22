Ученикам хотят запретить телефоны в школах — законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и планшетов во время обучения в школе.

Документ №4226 предоставили для ознакомления и обработки в профильном комитете.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что школьники вместо отдыха во время перерыва сидят в телефонах, из-за чего возникает еще и недостаток общения со сверстниками.

Кроме того, по мнению автора документа, запрет на использование гаджетов с доступом к интернету позволит сократить случаи интернет-буллинга, а также может помочь решить вопрос с кражами дорогих смартфонов.

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Запретить пользоваться интернетом с мобильных устройств предлагают и учителям. Исключением будут только те, кто использует устройства с образовательной целью.

Проект закону щодо заборони використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до ін… by Віта Гірко on Scribd

Авторы законопроекта убеждены, что этот он необходим, чтобы научить детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на соцсети и онлайн-игры. Но все же окончательное решение о запрете телефонов предлагают принимать директорам школ.

Это уже не первая попытка ограничить использование гаджетов в школах. В 2007 году ученикам уже запрещали пользоваться мобильными телефонами, но в 2014 году Минобразования разрешило принимать решения самостоятельно учебным заведениям и учителям.