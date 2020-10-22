В украинских школах изменятся нормы питания, в частности будут вводиться диетические меню.
Министерством здравоохранения разработан проект Об утверждении норм и порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждений оздоровления и отдыха.
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Нововведения относительно норм питания в школах:
- Законодательное урегулирование вопроса относительно питания детей с особыми диетическими потребностями (сахарный диабет, непереносимость глютена, лактозы и т.п.).
- Запрет на технологически обработанные мясные и рыбные блюда (колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты и т.д.), сладкие газированные напитки, энергетические напитки.
- Изменена структура питания с учетом рекомендаций ВОЗ о принципах здорового питания и с учетом физиологических потребностей детей.
- Также руководителям заведений дадут возможность выбрать эффективную модель организации питания: внедрение кейтеринга, путем сдачи пищеблока учреждения в аренду для организации питания детей или собственными силами учреждения.
Как собрать ланч-бокс в школу
Когда ребенок идет в школу надо помнить, что он должен учиться, оставаться здоровым и в хорошем настроении, однако для этого нужно правильное питание.
Как собрать ланч-бокс в школу — читайте на Фактах ICTV.