Когда ребенок идет в школу надо помнить, что он должен учиться, оставаться здоровым и в хорошем настроении, однако для этого нужно правильное питание.

Как собрать ланч-бокс в школу — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве