Учням хочуть заборонити телефони у школах – законопроект

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє використання мобільних телефонів і планшетів під час навчання в школі.

Документ №4226 надали для ознайомлення та опрацювання в профільному комітеті.

У пояснювальній записці законопроекту наголошується, що школярі замість відпочинку під час перерви сидять у телефонах, через що виникає ще й брак спілкування з однолітками.

Крім того, на думку автора документу, заборона на використання ґаджетів з доступом до інтернету дозволить скоротити випадки інтернет-булінгу, а також може допомогти вирішити питання з крадіжками дорогих смартфонів.

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Заборонити користуватися інтернетом з мобільних пристроїв пропонують і вчителям. Винятком будуть лише ті, хто використовує пристрої з освітньою метою.

Проект закону щодо заборони використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до ін… by Віта Гірко on Scribd

Автори законопроекту переконані, що цей він необхідний, щоб навчити дітей самостійно обмежувати час, який вони витрачають на соцмережі і онлайн-ігри. Та все ж остаточне рішення про заборону телефонів пропонують ухвалювати директорам шкіл.

Це вже не перша спроба обмежити використання ґаджетів у школах. У 2007 році учням вже забороняли користуватися мобільними телефонами, але у 2014 році Міносвіти дозволило ухвалювати рішення самостійно навчальним закладам і вчителям.