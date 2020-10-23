Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине обновили карантинные зоны.

Решение приняли на заседании Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней эпидемической опасности распространения коронавируса 23 октября.

С полуночи 26 октября начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Оно будет действительно в течение 14 дней.

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Красная зона:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

город Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Ровно, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Оранжевая зона:

Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Казатинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

города Луцк и Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Камень-Каширский, Ковель, Локанчинский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский, Турицкий и Шацкий районы Волынской области;

города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

города Житомир, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацкий, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Акимовский районы Запорожской области;

города Калуш, Галицкий и Косовский районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов, Бородянский, Васильковский, Киево-Святошинский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Южный, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Ренийский, Раздельнянский, Сиротский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области.

Желтая зона:

города Болехов, Бурштын, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Бровары и Буча, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Броварской, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Кагарлицкий и Макаровский, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Таращанский и Тутаевский районы Киевской области;

города Кропивницкий и Александрия, Кировоградский, Долинский, Компанеевский, Кропивницкий, Новоархангельский, Новомиргородский,Александрийский и Светловодский районы Кировоградской области;

города Голая Пристань и Новая Каховка, Бериславский, Белозерский, Великолепетихский, Великоалександровский, Верхнерогачицкий, Каланчацкий, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковской и Чаплинский районы Херсонской области.

Карантин в Украине

В Украине продлили действие карантина до конца года.

Решение приняли на заседании Кабмина 13 октября.

Этому поспособствовало ухудшение эпидситуации в стране — в октябре начали фиксировать более 5 тыс. новых случаев коронавируса. По последним данным, суточный прирост превысил порог 7 тыс. больных.

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