Михаил Присяжнюк: Мы хотим решить проблемы с незаконными застройками в Киеве

Ни одна встреча киевской команды Слуги народа с избирателями не обходилась без их вопросов о незаконном строительстве в столице.

Об этом во время брифинга в избирательном штабе Слуги народа заявил кандидат в Киевсовет адвокат Михаил Присяжнюк.

— Они задавали вопрос: как так может быть, что возле маленького дома появляется огромный 27-этажный небоскреб, а во всех соседних маленьких домах появляются из-за этого трещины? Когда мы начинали разбираться с застройщиками, то по документам это здание проходит как среднее строительство, то есть где-то восемь этажей, хотя на самом деле в два раза больше, — рассказал Михаил Присяжнюк.

По его словам, с этим вопросом надо тщательно разбираться, чтобы знать реальную ситуацию с застройками в Киеве.

Кроме этого, кандидат делает ставку на сохранение и модернизацию жилищно-коммунального фонда Киева, который находится в чрезвычайно запущенном состоянии.

Жилой фонд Киева более чем на 80% является устаревшим. К тому же, срок его эксплуатации уже давно превышен. Плановых и капитальных ремонтов в таких домах почти не производится.

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Сейчас власти неохотно говорят об этом, ведь модернизация означает финансирование, а улучшения часто остаются невидимыми (большинство сетей проходит под землей).

С этим и призывает бороться в первую очередь Михаил Присяжнюк. Также среди ключевых идей: введение страховой медицины и модернизация системы доступной юридической помощи.

Стоит отметить, что Михаил Присяжнюк обещает обращать внимание и на комплексные проблемы: по реформированию судопроизводства и системы правоохранительных органов.

За годы своей профессиональной деятельности кандидат разработал комплексное видение этих реформ и планирует воплощать их в рамках работы в антикоррупционном комитете Киевсовете.

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