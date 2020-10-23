Михайло Присяжнюк: Ми хочемо вирішити проблеми з незаконними забудовами в Києві

Жодна зустріч київської команди Слуги народу з виборцями не обходилась без їхнього запитання про незаконне будівництво у столиці.

Про це під час брифінгу у виборчому штабі Слуги народу заявив кандидат до Київради адвокат Михайло Присяжнюк.

— Вони ставили запитання: як так може бути, що біля маленького будинку з’являється велетенський 27-поверховий хмарочос, а в усіх сусідніх маленьких будинках з’являються через це тріщини? Коли ми починали розбиратись із забудовниками, то за документами ця будівля проходить як середнє будівництво, тобто десь вісім поверхів, хоча насправді вдвічі більше, — розповів Михайло Присяжнюк.

За його словами, з цим питанням треба ретельно розбиратись, щоб знати реальну ситуацію із забудовами у Києві.

Крім цього, кандидат робить ставку на збереження та модернізацію житлово-комунального фонду Києва, який перебуває у надзвичайно занедбаному стані.

Житловий фонд Києва на понад 80% є застарілим. До того ж, термін його експлуатації уже давно перевищений. Планових та капітальних ремонтів у таких будинках майже не проводять.

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Нині влада неохоче говорить про це, адже модернізація означає фінансування, а покращення часто невидиме (більшість мереж проходить під землею).

З цим і закликає боротися першочергово Михайло Присяжнюк. Також серед ключових ідей: введення страхової медицини та модернізація системи доступної правової допомоги.

Варто зазначити, що Михайло Присяжнюк обіцяє звертати увагу й на комплексні проблеми: реформування судочинства та системи правоохоронних органів.

За роки своєї професійної діяльності кандидат розробив комплексне бачення цих реформ та планує втілювати їх у межах роботи в антикорупційному комітеті Київраді.

Слуга народу готує для Ради звіт за підсумками поїздки на Донбас

Документ подадуть на розгляд трьом комітетам Верховної Ради – з питань нацбезпеки та оборони, соціальної політики та з питань реінтеграції.

Майже сто народних депутатів від фракції Слуга народу вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас. Вона триватиме два дні.