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Факты / Украина / Политика

Слуга народа готовит для Рады отчет по итогам поездки на Донбасс

Фракция Слуга народа планирует подготовить аналитический отчет по итогам пребывания своих депутатов на Донбассе.

Документ представят на рассмотрение трем комитетам Верховной Рады — по вопросам нацбезопасности и обороны, социальной политики и по вопросам реинтеграции.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, почти все депутаты, в частности она, были на разных точках линии фронта — в нескольких сотнях метров от линии разграничения.

— Мы обязательно проанализируем опыт всех народных депутатов, сведем в одну аналитику и, думаю, рассмотрим на фракции. И с этим будут работать три основных комитета, — рассказала Кравчук.

Она отметила, что все депутаты их фракции точно будут очень внимательно следить за бюджетом, который будет выделяться на оборонку.

Почти сто народных депутатов от фракции Слуга народа утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс. Она продлится два дня.

Во время поездки нардепы планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими.

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