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Факты / Украина / Политика

Не заседание, а рабочая поездка: нардепы Слуги народа поехали на Донбасс

Почти сто народных депутатов от фракции Слуга народа утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс. Она продлится два дня.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

— Мы не будем делать там заседание — это рабочая поездка депутатов. Когда приедем, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области.

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Евгения Кравчук объяснила, что во время поездки нардепы планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими. Результаты работы парламентарии обсудят на заседании фракции уже после возвращения в Киев.

Также она добавила, что не все члены фракции поехали на Донбасс, поскольку часть из них болеет или недавно переболели, а часть — занята на выборах, поскольку являются руководителями организаций.

В конце сентября стало известно, что Слуга народа планирует выездное заседание в нулевой зоне на Донбассе.

Тогда председатель фракции Давид Арахамия отметил, что оно будет закрытым, поскольку нардепы планируют поговорить с военными и мирным населением.

Источник: Укринформ

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