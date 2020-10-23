На Харьковщине после домашних родов умерла женщина

В Харьковской области в поселке Эсхар после родов умерла 35-летняя роженица. Женщина рожала дома в ужасных санитарных условиях. Ребенок выжил, его госпитализировали в больницу.

Правоохранители выяснили, что за все время беременности гражданка не обращалась к врачам и не становилась на учет в женской консультации.

После рождения мальчика 42-летний отец пошел в аптеку за медикаментами. Когда он вернулся, жена уже была без сознания. Мужчина вызвал скорую, однако было поздно.

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Сейчас медики проводят экспертизу над телом умершей. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

В Днепре женщина родила в такси

13 октября в Днепре женщина родила ребенка в салоне такси, роды принимал ее муж.

Оказалось, что у роженицы начались схватки ночью. Пара вызвала такси в больницу, но рожать пришлось посреди дороги.