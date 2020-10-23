PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Харьковщине после домашних родов умерла женщина

В Харьковской области в поселке Эсхар после родов умерла 35-летняя роженица. Женщина рожала дома в ужасных санитарных условиях. Ребенок выжил, его госпитализировали в больницу.

Правоохранители выяснили, что за все время беременности гражданка не обращалась к врачам и не становилась на учет в женской консультации.

После рождения мальчика 42-летний отец пошел в аптеку за медикаментами. Когда он вернулся, жена уже была без сознания. Мужчина вызвал скорую, однако было поздно.

Читайте: Стоимость родов в Украине увеличится — новая цена

Сейчас медики проводят экспертизу над телом умершей. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

В Днепре женщина родила в такси

13 октября в Днепре женщина родила ребенка в салоне такси, роды принимал ее муж.

Оказалось, что у роженицы начались схватки ночью. Пара вызвала такси в больницу, но рожать пришлось посреди дороги.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка