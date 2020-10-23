На Харківщині після домашніх пологів померла жінка

На Харківщині у селищі Есхар після пологів померла 35-річна жінка. Породілля народжувала вдома у жахливих санітарних умовах. Дитина вижила, її госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці з’ясували, що за весь час вагітності громадянка не зверталася до лікарів та не ставала на облік у жіночій консультації.

Після народження хлопчика 42-річний батько пішов до аптеки за медикаментами. Колі він повернувся, дружина уже була без свідомості. Чоловік викликав швидку, проте було запізно.

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Наразі медики проводять експертизу над тілом померлої. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок.

У Дніпрі жінка народжувала в таксі

13 жовтня у Дніпрі жінка народила дитину в салоні таксі, пологи приймав її чоловік.

Виявилося, що у жінки почалися перейми вночі. Пара викликала таксі до лікарні, але народжувати довелося серед дороги.