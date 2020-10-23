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Факти / Україна / Політика

Слуга народу готує для Ради звіт за підсумками поїздки на Донбас

Фракція Слуга народу планує підготувати аналітичний звіт за підсумками перебування своїх депутатів на Донбасі.

Документ подадуть на розгляд трьом комітетам Верховної Ради – з питань нацбезпеки та оборони, соціальної політики та з питань реінтеграції.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

За її словами, майже всі депутати, зокрема вона, були на різних точках лінії фронту – за кількасот метрів від лінії розмежування.

– Ми обов’язково проаналізуємо досвід усіх народних депутатів, зведемо в одну аналітику і, думаю, розглянемо на фракції. І з цим працюватимуть три основні комітети, – розповіла Кравчук.

Вона зазначила, що всі депутати з їхньої фракції точно будуть дуже уважно слідкувати за бюджетом, який виділятиметься на оборонку.

Майже сто народних депутатів від фракції Слуга народу вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас. Вона триватиме два дні.

Під час поїздки нардепи планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними.

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