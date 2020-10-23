Фракція Слуга народу планує підготувати аналітичний звіт за підсумками перебування своїх депутатів на Донбасі.

Документ подадуть на розгляд трьом комітетам Верховної Ради – з питань нацбезпеки та оборони, соціальної політики та з питань реінтеграції.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

За її словами, майже всі депутати, зокрема вона, були на різних точках лінії фронту – за кількасот метрів від лінії розмежування.

– Ми обов’язково проаналізуємо досвід усіх народних депутатів, зведемо в одну аналітику і, думаю, розглянемо на фракції. І з цим працюватимуть три основні комітети, – розповіла Кравчук.

Вона зазначила, що всі депутати з їхньої фракції точно будуть дуже уважно слідкувати за бюджетом, який виділятиметься на оборонку.

Майже сто народних депутатів від фракції Слуга народу вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас. Вона триватиме два дні.

Під час поїздки нардепи планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними.