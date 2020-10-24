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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине разрешили работать кинотеатрам в красной зоне

В Украине могут работать кинотеатры, которые находятся в городах красной зоны карантина.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Зрители смогут посещать кинотеатры только в защитных масках.

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Также среди обязательных условий — проветривание, рассадка через кресло и максимальная заполняемость на 50%.

— Это станет хорошей новостью для людей, а также поможет оправиться бизнесу в такой непростой период, — заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Зоны карантина в Украине

23 октября в Украине приняли решение об обновлении карантинных зон. С 26 октября вводится новое зонирование на 14 дней.

Киев останется в оранжевой зоне. В красную зоны отнесли Николаев, Ивано-Франковск, Борисполь, Харьков, Сумы.

Источник: Минкульт

Фото: Unsplash

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