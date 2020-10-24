В Украине разрешили работать кинотеатрам в красной зоне

В Украине могут работать кинотеатры, которые находятся в городах красной зоны карантина.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Зрители смогут посещать кинотеатры только в защитных масках.
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Также среди обязательных условий — проветривание, рассадка через кресло и максимальная заполняемость на 50%.
— Это станет хорошей новостью для людей, а также поможет оправиться бизнесу в такой непростой период, — заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Зоны карантина в Украине
23 октября в Украине приняли решение об обновлении карантинных зон. С 26 октября вводится новое зонирование на 14 дней.
Киев останется в оранжевой зоне. В красную зоны отнесли Николаев, Ивано-Франковск, Борисполь, Харьков, Сумы.