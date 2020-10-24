В Україні дозволили працювати кінотеатрам у червоній зоні

В Україні можуть працювати кінотеатри, які знаходяться у містах червоної зони карантину.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Глядачі зможуть відвідувати кінозали тільки у захисних масках.

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Також серед обов’язкових умов – провітрювання, розсадка через крісло та максимальна заповненість на 50%.

– Це стане гарною новиною для людей, а також допоможе оговтатися бізнесу в такий непростий період, – заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Зони карантину в Україні

23 жовтня в Україні ухвалили рішення про оновлення карантинних зон. З 26 жовтня вводять нове зонування на 14 днів.

Київ залишиться у помаранчевій зоні. До червоної зони віднесли Миколаїв, Івано-Франківськ, Бориспіль, Харків, Суми.