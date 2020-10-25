Полиция, члены комиссий и представители местной власти будут контролировать пребывание граждан в масках на участках, которые придут голосовать на местных выборах.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко. Также он заверил, что людей без масок полиция насильно не будет выводить из участков.

— Мы этого не допустим, так как работаем исключительно на профилактику. Последние полгода показали, что мы достигаем большего, когда просто объясняем гражданам, что нужно придерживаться определенных правил.

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Несмотря на то, что из-за пандемии появились новые правила поведения, никто не отменял тех, которые существовали ранее.

В частности, избирателю не стоит забывать, что он должен находиться в кабинке один, заполнять бюллетень самостоятельно и не делать фото или видео, на которых видно, за кого он отдал свой голос.

Поэтому чтобы ваше голосование прошло без проблем, нужно также знать, что нельзя делать на местных выборах.

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