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Факти / Україна / Політика

Хто контролюватиме наявність маски у громадян на місцевих виборах 2020

Поліція, члени комісій та представники місцевої влади контролюватимуть перебування громадян у масках на дільницях, які прийдуть голосувати на місцевих виборах.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко. Також він запевнив, що людей без масок поліція силоміць не буде виводити з дільниць.

– Ми цього не допустимо, оскільки працюємо винятково на профілактику. Останні півроку показали, що ми досягаємо більшого, коли просто пояснюємо громадянам, що треба дотримуватись певних правил.

Читайте: Як повідомити про порушення на місцевих виборах

Попри те, що через пандемію з’явилися нові правила поведінки, ніхто не скасовував тих, які існували раніше.

Зокрема, виборцю не варто забувати, що він повинен перебувати у кабінці один, заповнювати бюлетень самостійно і не робити фото або відео, на яких видно, за кого він віддав свій голос.

Тому щоб ваше голосування пройшло без проблем, потрібно також знати, що не можна робити на місцевих виборах.

Читайте: Онлайн-трансляція виборів в Україна 2020

Джерело: РБК-Україна

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