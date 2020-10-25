Поліція, члени комісій та представники місцевої влади контролюватимуть перебування громадян у масках на дільницях, які прийдуть голосувати на місцевих виборах.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко. Також він запевнив, що людей без масок поліція силоміць не буде виводити з дільниць.

– Ми цього не допустимо, оскільки працюємо винятково на профілактику. Останні півроку показали, що ми досягаємо більшого, коли просто пояснюємо громадянам, що треба дотримуватись певних правил.

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Попри те, що через пандемію з’явилися нові правила поведінки, ніхто не скасовував тих, які існували раніше.

Зокрема, виборцю не варто забувати, що він повинен перебувати у кабінці один, заповнювати бюлетень самостійно і не робити фото або відео, на яких видно, за кого він віддав свій голос.

Тому щоб ваше голосування пройшло без проблем, потрібно також знати, що не можна робити на місцевих виборах.

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