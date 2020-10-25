Результаты местных выборов в Киеве объявят не раньше утра среды, 28 октября.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской ТИК Николай Нилов.

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По его словам, на скорость подсчета результатов выборов негативно повлияла новая форма бюллетеней.

— Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. У комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения, – заявил Нилов.

Явка на местных выборах

Гражданской сети Опора сообщают, что явка на местных выборах по состоянию на 16.00 составила 27%.

По городу Киеву явка составляет примерно 16% – это ниже, чем на парламентских выборах.

Источник: Чесно