Результаты местных выборов в Киеве объявят не раньше утра среды, 28 октября.
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской ТИК Николай Нилов.
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По его словам, на скорость подсчета результатов выборов негативно повлияла новая форма бюллетеней.
— Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. У комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения, – заявил Нилов.
Явка на местных выборах
Гражданской сети Опора сообщают, что явка на местных выборах по состоянию на 16.00 составила 27%.
По городу Киеву явка составляет примерно 16% – это ниже, чем на парламентских выборах.
Источник: Чесно