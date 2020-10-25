Результати місцевих виборів у Києві оголосять не раніше ранку середи, 28 жовтня.

Про це заявив заступник голови Київської міської ТВК Микола Нілов.

За його словами, на швидкість підрахунку результатів виборів негативно вплинула нова форма бюлетенів.

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– Форма нових бюлетенів ускладнює швидкість підрахунку голосів, до того ж це вперше. У комісій немає подібного досвіду. Протоколи досить великі і складні для заповнення, – заявив Нілов.

Явка на місцевих виборах

У Громадянській мережі Опора повідомляють, що явка на місцевих виборах станом на 16.00 склала 27%.

У місті Києві явка становить приблизно 16% – це нижче, ніж на парламентських виборах.

Джерело: Чесно