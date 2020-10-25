В Броварах полиция открыла уголовное производство по факту нарушения тайны голосования на местных выборах.

— Путем внесения в бюллетень (на корешок и сам бюллетень) уникального номерного знака, было совершено умышленное нарушение тайны голосования, что в дальнейшем может позволить установить содержание волеизъявления граждан, принявших участие в выборах, — рассказали в полиции.

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Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 159 УК Украины. Виновным грозит ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

— На бюллетене проставлен номер. Такой же номер есть в талоне. Не номер участка, а именно номер бюллетеня. Поэтому, фактически по любому бюллетеню вы сможете понять кто и как проголосовал. Есть риск, что из-за этого выборы мэра и в совета ОТГ будут отменены, — отметил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.











В Броварах нарушили тайну голосования — результаты выборов под вопросом / 3 фотографии

Нарушения на местных выборах

На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.

Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.