В Броварах полиция открыла уголовное производство по факту нарушения тайны голосования на местных выборах.
— Путем внесения в бюллетень (на корешок и сам бюллетень) уникального номерного знака, было совершено умышленное нарушение тайны голосования, что в дальнейшем может позволить установить содержание волеизъявления граждан, принявших участие в выборах, — рассказали в полиции.
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Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 159 УК Украины. Виновным грозит ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
— На бюллетене проставлен номер. Такой же номер есть в талоне. Не номер участка, а именно номер бюллетеня. Поэтому, фактически по любому бюллетеню вы сможете понять кто и как проголосовал. Есть риск, что из-за этого выборы мэра и в совета ОТГ будут отменены, — отметил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.
Нарушения на местных выборах
На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.
Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.