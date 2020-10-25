У Броварах поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування на місцевих виборах.
– Шляхом внесення до бюлетеня (на корінець та сам бюлетень) унікального номерного знаку, було здійснено умисне порушення таємниці голосування, що надалі може дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах, – розповіли у поліції.
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Кримінальну справу відкрили за ч. 2 ст. 159 КК України. Винним загрожує обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
– На бюлетені проставлений номер. Такий самий номер є в талоні. Не номер дільниці, в саме номер бюлетеня. Тому, фактично по будь-якому бюлетню ви зможете зрозуміти хто та як проголосував. Є ризик, що через це вибори до міського голови та ради ОТГ будуть скасовані, – зазначив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк.
Порушення на місцевих виборах
На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.
Так, на одній з виборчих дільниць Житомирської області кабінку для голосування спорудили з двох драбин, а на іншій люди голосували за ширмою.