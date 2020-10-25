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Факти / Україна

У Броварах порушили таємницю голосування – результати виборів під питанням

У Броварах поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування на місцевих виборах.

– Шляхом внесення до бюлетеня (на корінець та сам бюлетень) унікального номерного знаку, було здійснено умисне порушення таємниці голосування, що надалі може дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах, – розповіли у поліції.

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Кримінальну справу відкрили за ч. 2 ст. 159 КК України. Винним загрожує обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

– На бюлетені проставлений номер. Такий самий номер є в талоні. Не номер дільниці, в саме номер бюлетеня. Тому, фактично по будь-якому бюлетню ви зможете зрозуміти хто та як проголосував. Є ризик, що через це вибори до міського голови та ради ОТГ будуть скасовані, – зазначив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк.

  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
У Броварах порушили таємницю голосування – результати виборів під питанням / 3 фотографии

Порушення на місцевих виборах

На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.

Так, на одній з виборчих дільниць Житомирської області кабінку для голосування спорудили з двох драбин, а на іншій люди голосували за ширмою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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