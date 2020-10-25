Мэр Днепра Борис Филатов поблагодарил избирателей, которые поддержали его на местных выборах и дали ему билет во второй тур. В студии Савика Шустера политик поставил под сомнение результаты экзитпола.

— Давайте дождемся утра! Результаты различаются, одна социологическая группа показывает, что у меня 52,3% поддержки… Я абсолютно доволен своей победой. У меня отрыв от главного конкурента почти в три раза выше, и партия Пропозиция набирает уверенное большинство в горсовете Днепра, — отметил Филатов.

Также политик добавил, что через некоторое время партия Пропозиция будет набирать такие проценты поддержки не только в области, но и в Украине.

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Результаты экзитпола в Днепре

По результатам экзитпола, на выборах мэра Днепра лидирует Борис Филатов. За него проголосовали 44,47% избирателей.

Проходной барьер в 5% преодолели шесть партий. Среди них в городской совет войдут:

1. Пропозиция 28.33%

2. Оппозиционная платформа — За жизнь 17.15%

3. Слуга народа 15.21%

4. Общественная сила 10.44%

5. Европейская солидарность 7.50%

6. Блок Вилкула Украинская перспектива 5.24%