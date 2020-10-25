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Факти / Україна / Політика

Я абсолютно задоволений: Філатов про лідерство на місцевих виборах

Мер Дніпра Борис Філатов подякував виборцям, які підтримали його на місцевих виборах та дали йому квиток у другий тур.  У студії Савіка Шустера політик поставив під сумнів результати екзит-полу.

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– Давайте дочекаємося ранку! Результати різняться, одна соціологічна група показує, що у мене 52,3% підтримки… Я абсолютно задоволений своєю перемогою.

У мене відрив від головного конкурента майже утричі вищий, і партія Пропозиція набирає впевнену більшість у міськраді Дніпра, – наголосив Філатов.

Також політик додав, що через певний час партія Пропозиція набиратиме такі відсотки підтримки не тільки в області, а й в Україні.

Читайте: Онлайн трансляція виборів в Україні 2020

Результати екзит-полу в Дніпрі

За результатами екзит-полу, на виборах мера Дніпра лідирує Борис Філатов. За нього проголосували 44,47% виборців.

Прохідний бар’єр у 5% подолали шість партій. Серед них до міської ради увійдуть:

1. Пропозиція 28.33%
2. Опозиційна платформа – За життя 17.15%
3. Слуга народу 15.21%
4. Громадська сила 10.44%
5. Європейська солідарність 7.50%
6. Блок Вілкула Українська перспектива 5.24%

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