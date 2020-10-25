Мер Дніпра Борис Філатов подякував виборцям, які підтримали його на місцевих виборах та дали йому квиток у другий тур. У студії Савіка Шустера політик поставив під сумнів результати екзит-полу.

– Давайте дочекаємося ранку! Результати різняться, одна соціологічна група показує, що у мене 52,3% підтримки… Я абсолютно задоволений своєю перемогою. У мене відрив від головного конкурента майже утричі вищий, і партія Пропозиція набирає впевнену більшість у міськраді Дніпра, – наголосив Філатов.

Також політик додав, що через певний час партія Пропозиція набиратиме такі відсотки підтримки не тільки в області, а й в Україні.

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Результати екзит-полу в Дніпрі

За результатами екзит-полу, на виборах мера Дніпра лідирує Борис Філатов. За нього проголосували 44,47% виборців.

Прохідний бар’єр у 5% подолали шість партій. Серед них до міської ради увійдуть:

1. Пропозиція 28.33%

2. Опозиційна платформа – За життя 17.15%

3. Слуга народу 15.21%

4. Громадська сила 10.44%

5. Європейська солідарність 7.50%

6. Блок Вілкула Українська перспектива 5.24%