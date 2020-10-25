В этом году на местных выборах в большинстве городов украинцы получат четыре бюллетеня. В одном из них нужно выбирать среди фамилий кандидатов на должность городского, поселкового или сельского головы, а в остальных — проголосовать за партию и в соседней ячейке вписать номер кандидата от этой же партии.

Поэтому кроме привычных плюсика или галочки нужно также отметить цифры.

Какой бюллетень на выборах 2020 будет считаться недействительным и что делать в случае его повреждения — читайте в материале.

Основания для признания бюллетеня недействительным указаны в ч. 29 ст. 250 Избирательного кодекса Украины. Для избирателей главными будут два пункта. Так, в новых бюллетенях, где нужно поставить галочку или плюсик, нельзя:

ставить отметки за несколько партий;

вписывать только номер кандидата без отметки за партию.

Примеры того, какие бюллетени будут считаться недействительными

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Кроме новых бюллетеней, избиратель получит бюллетени другого типа. В частности для голосования за кандидата на должность городского (сельского или поселкового) головы.

Подобные бюллетени также получат избиратели для голосования за кандидатов в депутаты городского (сельского или поселкового) совета с числом избирателей до 10 тыс.

В таком бюллетене есть нумерация; квадратик, где необходимо поставить отметку; список фамилий в алфавитном порядке с краткой информацией о каждом кандидате.

Недействительными будут считаться бюллетени, где избиратель поставит отметки за нескольких кандидатов.

Что делать, если вы испортили бюллетень

В таком случае избиратель должен:

обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с письменным заявлением и просьбой выдать другой;

получить новый избирательный бюллетень взамен испорченного, так же, как получал первый.

вместе с двумя членам избирательной комиссии, выдававшими бюллетень, подписать акт, который должен быть приобщен к списку избирателей.

Однако стоит помнить, что испорченный избирательный бюллетень можно заменить только один раз.

Со своей стороны уполномоченный член участковой избирательной комиссии должен сделать соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии избирателя и засвидетельствовать ее своей подписью.

Член участковой избирательной комиссии, который выдавал бюллетень, должен погасить испорченный документ и составить акт об этом. Однако хранить его нужно до конца голосования.

Как правильно заполнять бюллетени на выборах 2020, чтобы не запутаться и отдать голос за своего кандидата и партию — читайте в материале.