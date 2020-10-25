По состоянию на 22.00 явка на местных выборах 2020 в Украине составляет около 37%. Об этом во время брифинга заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

По его словам, больше всего людей пришло голосовать на Западе, а меньше всего — на Востоке.

— Самая высокая активность избирателей наблюдалась в Западных областях Украины. Самый высокий результат в Тернопольской области — 46,87%, а наименьший, 31,67% — в Донецкой, — рассказал глава ЦИК.

По словам Диденко, в целом на Западе и в Центре Украины активность избирателей была несколько выше, чем на Востоке и Юге.

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По состоянию на 22.00 ЦИК получила данные с 97% территориальных избирательных комиссий.

Нарушения на местных выборах

На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.

Основные проблемы — организация избирательных участков, незаконная агитация, несоблюдение противоэпидемических мероприятий.