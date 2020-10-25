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Факти / Україна / Політика

Явка близько 37%: де найактивніше голосували українці

Станом на 22.00 явка на місцевих виборах 2020 в Україні становить близько 37%. Про це під час брифінгу заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

За його словами, найбільше людей прийшло голосувати на Заході, а найменше – на Сході.

– Найвища активність виборців спостерігалась у західних областях України. Найвищий результат у Тернопільській області – 46,87%, а найменший, 31,67%, – у Донецькій, – розповів очільник ЦВК.

За словами Діденка, загалом на Заході і в Центрі України активність виборців була дещо вищою, ніж на Сході та Півдні.

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Станом на 22.00 ЦВК отримала дані з 97% територіальних виборчих комісій.

Порушення на місцевих виборах

На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.

Основні проблеми – організація виборчих дільниць, незаконна агітація, недотримання протиепідемічних заходів.

Фото: Dreamstime

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