Голосование на местных выборах началось вовремя. Открылись почти все избирательные участки.
Об этом на онлайн-брифинге заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.
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— В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя, за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера, — сказал Диденко на брифинге.
В ЦИК поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не имеют системного характера и не влияют на проведение выборов.
Местные выборы 2020
25 октября в 8.00 в Украине началось голосование на местных выборах 2020.
Украинцы выбирают депутатов местных, районных или областных советов, а также и председателей территориальных общин.