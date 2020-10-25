Голосование на местных выборах началось вовремя. Открылись почти все избирательные участки.

Об этом на онлайн-брифинге заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

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— В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя, за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера, — сказал Диденко на брифинге.

В ЦИК поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не имеют системного характера и не влияют на проведение выборов.

Местные выборы 2020

25 октября в 8.00 в Украине началось голосование на местных выборах 2020.

Украинцы выбирают депутатов местных, районных или областных советов, а также и председателей территориальных общин.