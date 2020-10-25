Голосування на місцевих виборах розпочалось вчасно. Відкрились майже всі виборчі дільниці.

Про це на онлайн-брифінгу заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

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– Загалом можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно, за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися з запізненням, що переважно було спричинене питаннями технічного характеру, – сказав Діденко на брифінгу.

До ЦВК надходять повідомлення про окремі порушення, які не мають системного характеру та не впливають на проведення виборів.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня о 8.00 в Україні розпочалося голосування на місцевих виборах 2020.

Українці обирають депутатів місцевих, районних або обласних рад, а також та голів територіальних громад.