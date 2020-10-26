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Факти / Надзвичайні події

Голову зашили: під Харковом побили екс-міністра Швайку

26 жовтня у місті Люботин під Харковом жорстоко побили колишнього міністра аграрної політики та продовольства України Ігоря Швайку.

Коли він скопував земельну ділянку біля будинку, за парканом зупинилася автівка, з якої вибігло двоє невідомих осіб. Після цього вони напали на політика.

За словами Швайки, чоловіки були в масках і з бітами.

– Непоганий початок тижня. Голову зашили – дякую фахівцям Люботинської лікарні.

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У Києві пацієнт побив лікаря

В одній зі столичних лікарень пацієнт побив свого лікаря. Причиною агресивної поведінки став той факт, що йому не сподобалися умови у приміщенні закладу.

Чоловік вдарив медичного працівника у голову металевим стільцем. Нападника заарештували, а у лікаря виявили струс мозку, переломи та рани.

Фото: Ігор Швайка

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