Высший антикоррупционный суд Украины не будет выбирать бывшему президенту Виктору Януковичу меру пресечения из-за нарушения досудебного расследования.
В частности, прокуроры неправильно объявили Януковича в международный розыск, а также просят выбрать для него меру пресечения, не восстановив расследование по этому делу.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк назвал действия ВАКС “образцом справедливого правосудия”, поскольку он постановил не политическое, а чисто юридическое решение.
Читайте: Апелляция Януковича: удастся ли наказать президента-беглеца
Прокурор САП ходатайствовал о заключении Януковича под стражу в случае его задержания. Президенту-беглецу объявили подозрение по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Янукович осужден к 13 годам тюрьмы
24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал беглого от правосудия экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве агрессивной войне против Украины.
В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.
Он заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Суду потребовалось почти восемь часов, чтобы огласить приговор Януковичу.
Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
Источник: Высший антикоррупционный суд