Высший антикоррупционный суд Украины не будет выбирать бывшему президенту Виктору Януковичу меру пресечения из-за нарушения досудебного расследования.

В частности, прокуроры неправильно объявили Януковича в международный розыск, а также просят выбрать для него меру пресечения, не восстановив расследование по этому делу.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк назвал действия ВАКС “образцом справедливого правосудия”, поскольку он постановил не политическое, а чисто юридическое решение.

Читайте: Апелляция Януковича: удастся ли наказать президента-беглеца

Прокурор САП ходатайствовал о заключении Януковича под стражу в случае его задержания. Президенту-беглецу объявили подозрение по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Янукович осужден к 13 годам тюрьмы

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал беглого от правосудия экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве агрессивной войне против Украины.

В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Он заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Суду потребовалось почти восемь часов, чтобы огласить приговор Януковичу.

Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.

Источник: Высший антикоррупционный суд