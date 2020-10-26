Вищий антикорупційний суд України не буде обирати колишньому президенту Віктору Януковичу запобіжний захід через порушення досудового розслідування.

Зокрема, прокурори неправильно оголосили Януковича у міжнародний розшук, а також просять обрати для нього запобіжний захід, не відновивши розслідування у цій справі.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк назвав дії ВАКС “зразком справедливого правосуддя”, оскільки ухвалив не політичне, а суто юридичне рішення.

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Прокурор САП клопотав про взяття Януковича під варту в разі його затримання. Президенту-втікачу оголосили підозру за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Януковича засуджено до 13 років в’язниці

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав президента-втікача Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України.

Водночас суд визнав Януковича невинним за звинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Його заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Суду знадобилося майже вісім годин, щоб оголосити вирок Януковичу.

Приватні адвокати екс-президента, а також держдвокат Юрій Рябовол подали апеляційні скарги на вирок.

Джерело: Вищий антикорупційний суд