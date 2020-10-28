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Факты / Происшествия

60 тыс. взятки от предпринимателя: на Сумщине задержали двух полицейских

В Сумской области двое полицейских требовали от предпринимателя систематические взятки на сумму 60 тыс. грн. Вместо этого правоохранители обещали ему не мешать продавать древесину.

Следователи Государственного бюро расследований задержали преступников во время получения части суммы — 17,5 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Фигурантам дела грозит до десяти лет заключения и конфискация имущества.

  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
60 тыс. взятки от предпринимателя: на Сумщине задержали двух полицейских / 3 фотографии

Превышение полномочий полицейского в Кировоградской области

В Кропивницком патрульного полиции подозревают в причастности к смерти человека. В июле 2019 года он остановил пьяного водителя и хотел его задержать.

Между мужчинами возник спор, во время которого правоохранитель повалил потерпевшего на асфальт и сдавил ему шею. После этого водитель скончался.

Фото: ГБР

Источник: ГБР

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