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Факты / Происшествия

Сдавил шею. В Кропивницком полицейского подозревают в смерти человека

В Кропивницком полицейского подозревают в причастности к смерти человека. В июле прошлого года он превысил свои полномочия и применил физическую силу к мужчине, после чего он умер.

В тот день сотрудники патрульной полиции остановили пьяного водителя и пытались его задержать. Между ними возник конфликт, во время которого обвиняемый повалил потерпевшего на землю, а затем сдавил и удерживал его шею.

Такие действия привели к остановке сердца у мужчины, а впоследствии и смерти.

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Если причастность подтвердится, полицейскому грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

В Киеве иностранца подозревают в убийстве

Столичная полиция подозревает иностранца в убийстве. По информации правоохранителей, он зарезал мужчину ножом возле одного из ресторанов.

После этого подозреваемый пытался покинуть город.

Источник: ГБР

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