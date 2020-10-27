В Кропивницком полицейского подозревают в причастности к смерти человека. В июле прошлого года он превысил свои полномочия и применил физическую силу к мужчине, после чего он умер.
В тот день сотрудники патрульной полиции остановили пьяного водителя и пытались его задержать. Между ними возник конфликт, во время которого обвиняемый повалил потерпевшего на землю, а затем сдавил и удерживал его шею.
Такие действия привели к остановке сердца у мужчины, а впоследствии и смерти.
Читайте: Накануне конфликтовала с убийцей: в Киеве на остановке нашли мертвую женщину
Если причастность подтвердится, полицейскому грозит от семи до десяти лет тюрьмы.
В Киеве иностранца подозревают в убийстве
Столичная полиция подозревает иностранца в убийстве. По информации правоохранителей, он зарезал мужчину ножом возле одного из ресторанов.
После этого подозреваемый пытался покинуть город.