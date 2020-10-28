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Факти / Надзвичайні події

60 тис. хабара від підприємця: на Сумщині затримали двох поліцейських

У Сумській області двоє поліцейських вимагали від підприємця систематичні хабарі на суму 60 тис. грн. Натомість правоохоронці обіцяли йому не заважати продавати деревину.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали злочинців під час отримання частини суми – 17,5 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Фігурантам справи загрожує до десяти років ув’язнення та конфіскація майна.

  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
  • затримання хабарника
60 тис. хабара від підприємця: на Сумщині затримали двох поліцейських / 3 фотографии

Перевищення повноважень поліцейського на Кіровоградщині

У Кропивницьому патрульного поліції підозрюють у причетності до смерті людини. У липні 2019 року він зупинив п’яного водія та хотів його затримати.

Між чоловіками виникла суперечка, під час якої правоохоронець повалив потерпілого на асфальт та здушив йому шию. Після цього водій помер.

Фото: ДБР

Джерело: ДБР

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