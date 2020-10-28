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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Метінвест скоротив витрати на $50 млн на рік за допомогою діджиталізації

Метінвест реалізував два проекти з впровадження цифрових технологій в роботу своїх підприємств, що дозволить компанії скоротити витрати приблизно на $50 млн на рік.

Про це повідомив генеральний директор групи Юрій Риженков в ході онлайн-конференції Steel Success Strategies, організованої Fastmarkets і World Steel Dynamics.

У першому випадку йдеться про використання штучного інтелекту (AI) для управління процесом балансування температури доменних печей. AI також використовується для прогнозування рівня кремнію в рідкій сталі.

Впровадження цієї технології, за підрахунками компанії, призведе до зниження вмісту кремнію в гарячому металі з 0,65% до 0,5% та принесе економію до $30 млн на рік.

Другий проект полягає у використанні математичного моделювання при плануванні виробничого ланцюжка вугілля-кокс-гарячий метал.

Це допомогло оптимізувати склад вугільної суміші, враховуючи вплив якості виробленого коксу на параметри конверсії доменних печей. У підсумку ця технологія допомогла скоротити вартість вугільної суміші на 1,7%, що становить близько $20 млн на рік.

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Метінвест обладнує кисневі точки в медичних закладах Маріуполя

Маріупольські підприємства групи Метінвест обладнують прямим поданням кисню 220 ліжок в чотирьох медичних установах міста для більш ефективного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією. На будівництво нових кисневих станцій компанія направила 17 млн ​​грн.

Фото: Метінвест

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