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Факты / Украина / Политика

Спикером украинской делагации в ТКГ стал Алексей Арестович

Украинского военного и политического обозревателя Алексея Арестовича назначили спикером украинской делагации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

— Есть возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л. Кравчука, меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями единого голоса по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украина, — написал Арестович.

Он также добавил, что приглашает всех заинтересованных лиц, в частности журналистов, обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.

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Кроме того, Арестович заявил, что украинская сторона в ТКГ во время заседания группы предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант Плана действий по интенсификации процесса мирного урегулирования.

— Украинская сторона подчеркивает, что именно решение нормандского формата на высшем уровне является основой для последовательного, поэтапного и всестороннего урегулирования конфликта, — написал он.

По его словам, следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

Отказ Лубкивского стать спикером

Перед этим, украинский дипломат Маркиян Лубкивский не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе как спикер.

Источник: Алексей Арестович

Фото: Алексей Арестович

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