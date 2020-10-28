Українського військового і політичного оглядача Олексія Арестовича призначили спікером української делагаціі в Тристоронньої контактній групі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

– Є можливість повідомити, що рішенням глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Л. Кравчука, мене призначили радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями єдиного голосу з інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України, – написав Арестович.

Він також додав, що запрошує всіх зацікавлених осіб, зокрема журналістів, звертатися до нього за коментарями з питань, пов’язаних з роботою делегації.

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Крім того, Арестович заявив, що українська сторона в ТКГ під час засідання групи запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант Плану дій щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання.

– Українська сторона підкреслює, що саме рішення нормандського формату на вищому рівні є основою для послідовного, поетапного і всебічного врегулювання конфлікту, – написав він.

За його словами, наступне засідання ТКГ заплановано в період з 5 до 10 листопада.

Відмова Лубківського стати спікером

Перед цим, український дипломат Маркіян Лубківський не прийняв запрошення приєднатися до роботи української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі як спікер.

Джерело: Олексій Арестович

Фото: Олексій Арестович