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Факты / Украина / Политика

Лубкивский отказался стать спикером делегации Украины в ТКГ

Украинский дипломат Маркиян Лубкивский не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе как спикер.

Лубкивский отказался стать спикером делегации Украины в ТКГ

— Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и офису президента за их предложение. Однако, во время консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексея Резникова, я несколько иначе увидел свою возможную роль, что больше находится в сфере безопасности и дипломатической плоскостях на основе в частности, Балканского опыта, — отметил дипломат.

Лубкивский отметил, что готов бескорыстно и в полной мере делиться своими наработками на благо Украины и украинского народа.

Кто стал спикером в ТКГ

Украинского военного и политического обозревателя Алексея Арестовича назначили спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Источник: Markian Lubkivskyi

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