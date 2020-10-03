Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ситуации с назначением и отстранением Витольда Фокина от работы в ТКГ.
По словам Ермака, решение о работе Фокина в составе ТКГ было коллективным.
— Его приняли из-за того, что Фокин родился на Донбассе, прошел долгий путь. За спиной у него большой управленческий опыт, — добавил Андрей Ермак.
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Но позже позиции Фокина и украинской делегации не совпадали, из-за чего его отстранили.
— Каждый человек имеет право на собственную позицию. Но когда эта позиция становится публичной, особенно в такой чувствительной и деликатной теме, безусловно, мы должны этому были дать оценку, и она была предоставлена, — отметил Андрей Ермак.
В то же время Ермак отметил, что ТКГ является консультационным площадкой, принятые и озвученные идеи не несут никаких прямых политических обязательств для Украины.
Отстранение Фокина
30 сентября первого премьер-министра Украины Витольда Фокина отстранили от работы в ТКГ.
Он исполнял обязанности первого заместителя главы делегации Украины.
Решение приняли из-за заявления Фокина о том, что он не видит подтверждения войны между Украиной и Россией на Донбассе.
Источник: Украина 24