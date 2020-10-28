Ситуация с авиатехникой Вооруженных сил Украины неудовлетворительная. Однако это не означает, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать.

Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Уруский во время брифинга.

— Ситуация с обеспечением авиационной техникой наших Вооруженных сил неудовлетворительная, — сказал он.

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По его словам, правительство начало принимать меры по замене авиапарка, в частности, планируется в текущем и следующем году закупить самолеты АН-178 и Ан-74 для Министерства обороны.

Комментируя планы командования Воздушных сил закупить иностранные боевые самолеты, Уруский отметил, что этот вопрос должен быть рассмотрен и проанализирован на высшем уровне — на уровне Совета национальной безопасности и обороны, а также президента.

В декабре 2019 года представители ВСУ озвучили планы по развитию Воздушных сил Украины в 2020 году.

Среди приоритетов было укрепление ракетных войск и модернизация самолетов.