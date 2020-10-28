Ситуація з авіатехнікою Збройних сил України незадовільна. Однак це не означає, що наявні літаки в ЗСУ не можна експлуатувати.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Олег Уруський під час брифінгу.

– Ситуація із забезпеченням авіаційної технікою наших Збройних сил є незадовільною, – сказав він.

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За його словами, уряд почав вживати заходів щодо заміни авіапарку, зокрема, планується в поточному і наступному році закупити літаки АН-178 і Ан-74 для Міністерства оборони.

Коментуючи плани командування Повітряних сил закупити іноземні бойові літаки, Уруський зазначив, що це питання має бути розглянуто і проаналізовано на найвищому рівні – на рівні Ради національної безпеки і оборони, а також президента.

У грудні 2019 року представники ЗСУ озвучили плани з розвитку Повітряних сил України у 2020 році.

Серед пріоритетів було зміцнення ракетних військ і модернізація літаків.