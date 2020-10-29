Система электронного декларирования будет работать, несмотря на решение Конституционного суда Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Он заявил, что законопроекты по восстановлению е-декларирования должны подать в Верховную Раду как неотложные.

Глава государства отметил, что дело не только в решении Конституционного суда, а в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв национальной безопасности.

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— Демонтаж контролируемых функций Национального антикоррупционного агентства … никогда не будет воспринят обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе, и мы с вами уже получаем четкие сигналы, — подчеркнул Зеленский.

Решение Конституционного суда

С 19.00 28 октября НАПК полностью закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Это значит, что граждане не будут иметь доступа к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины.

Тем самым суд фактически заблокировал назначение победителей местных выборов.

Декларации необходимые НАПК для проведения специальной проверки кандидатов на руководящие должности в органы власти.