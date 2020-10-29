Система електронного декларування працюватиме, незважаючи на рішення Конституційного суду Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Він заявив, що законопроекти щодо відновлення е-декларування мають подати до Верховної Ради як невідкладні.

Глава держави зазначив, що справа не лише в рішенні Конституційного суду, а в цілеспрямованих діях певних осіб на підрив нацбезпеки.

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– Демонтаж контрольованих функцій Національного антикорупційного агентства… ніколи не буде сприйнятий нашим суспільством, а також нашими партнерами в Євросоюзі, і ми з вами вже отримуємо чіткі сигнали, — підкреслив Зеленський.

Рішення Конституційного суду

З 19.00 28 жовтня НАЗК повністю закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

Це означає, що громадяни не матимуть доступу до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України.

Цим самим суд фактично заблокував призначення переможців місцевих виборів.

Декларації необхідні НАЗК для проведення спеціальної перевірки кандидатів на керівні посади до органів влади.