Партия Голос инициирует расследование против Конституционного суда Украины. Представители органов приняли решение отменить э-декларации, что возмутило партию.

Они требуют вернуть полномочия Национальному агентству по предупреждению коррупции проверять декларации народных депутатов. Решение, которое принял КСУ, партия считает преступлением.

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— Решение судей Конституционного суда об отмене э-декларирования чиновниками содержит признаки преступления, поскольку судьи трактовали не только те статьи законодательства, по которым было депутатское представление, и взяли на себя полномочия правительства и парламента, — утверждают в организации.

Партия заявила, что судьи Конституционного суда уничтожают борьбу с коррупцией. Поэтому, по мнению Голоса, они должны уйти в отставку.

КСУ обнародовал свое решение по антикоррупционной реформы

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 366-1 УК (Уголовная ответственность за недостоверное декларирование), ведь наказание является слишком жестоким и не соответствует тяжести преступления.

Также неконституционным суд признал мониторинг и контроль способа жизни чиновников. Решение также коснулось ведения реестра электронных деклараций и его обнародование.

Источник: Голос

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