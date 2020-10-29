Кабмин обязал НАПК восстановить доступ к электронным декларациям чиновников

НАПК должен безотлагательно восстановить доступ к электронному реестру деклараций украинских чиновников.

Соответствующее распоряжение было принято на внеочередном заседании Кабмина, где также присутствовал президент Владимир Зеленский.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

— Мы обязали НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — Ред.) безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение выполняет решение СНБО, принятое накануне.

Также президент Владимир Зеленский дал поручение безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добропорядочности судопроизводства в Конституционном Суде.

Что произошло с декларациями?

Национальное агентство по предупреждению коррупции в конце октября закрыло доступ к электронным декларациям украинских политиков и чиновников.

Такое требование содержалось в решении Конституционного суда Украины, который является одной из трех ветвей украинской власти.

Законодательным полем занимается Верховная Рада, исполнительным — Кабмин, судебным — Конституционный суд Украины (КСУ).

Полностью доступ в Единый государственный реестр деклараций был закрыт после 19.00 28 октября.

Пока специалисты жестко критиковали абсурдность принятого решения, КСУ также отменил и уголовную ответственность за указание недостоверной информации в декларациях.