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Факти / Україна / Політика

Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до електронних декларацій чиновників

НАЗК має невідкладно відновити доступ до електронного реєстру декларацій українських чиновників.

Відповідне розпорядження було ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну, де також був присутній президент Володимир Зеленський.

Читайте: Електронні декларації працюватимуть попри рішення КСУ – Зеленський

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

– Ми зобов’язали НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції – Ред.) невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпорядження виконує рішення РНБО, ухвалене напередодні.

Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до електронних декларацій чиновників

Також президент Володимир Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроект, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.

Що сталося з деклараціями?

Національне агентство з питань запобігання корупції наприкінці жовтня закрило доступ до електронних декларацій українських політиків та чиновників.

Така вимога містилася у рішенні Конституційного суду України, який є однією із трьох гілок української влади.

Законодавчим полем займається Верховна Рада, виконавчим – Кабмін, судовим – Конституційний суд України (КСУ).

Повністю доступ до Єдиного державного реєстру декларацій було закрито після 19.00 28 жовтня.

Поки фахівці жорстко критикували абсурдність ухваленого рішення, КСУ також скасував і кримінальну відповідальність за вказування недостовірної інформації у деклараціях.

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